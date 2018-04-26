2018台中市長看好度 林佳龍大幅領先盧秀燕

2018-04-26 21:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018縣市長大選倒數7個月，台灣指標民調今天公布「台中市施政民意調查」，40.6%市民看好林佳龍會當選，盧秀燕僅20.1%，差距達20.5%；支持度部分，林佳龍以31.9%領先盧秀燕的23.7%，兩人差距仍有一段距離。

台灣指標民調公布的民調數據，市長支持意向上，支持林佳龍者為31.9%、盧秀燕23.7%，目前已表態的選民中，林佳龍的支持度領先。若2018年市長選舉是由林佳龍與盧秀燕兩人競選，40.6%看好林佳龍會當選、看好盧秀燕者有20.1%。

這份民調也針對台中市民對治安、捷運興建進度、籌辦花博規劃及準備工作的滿意度進行調查，結果顯示54.8%的市民對於台中整體治安狀況感到滿意。

台中捷運綠線預計今年底試營運，109年全線通車，有39.4%的市民滿意捷運興建進度。台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，也有近50%民眾對市府籌辦花博的規劃及準備工作感到滿意。

這份民調調查時間為4月19日至21日，調查範圍為台中市29個行政區，對象為設籍在調查範圍內、年滿20歲的民眾，以電腦輔助電話訪問方式進行。抽樣方法是依據市府公布的各行政區人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，共完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。