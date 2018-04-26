連日戍守立法院 立委慰問北投波麗士

2018-04-26 14:56

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市警北投分局今天持續執行「反年改陳抗」立法院周邊維安勤務，接近中午時分，立法委員柯志恩帶著立法院同仁前往青島東路立法院青島第二會館前，向多日來辛苦執勤的員警致贈蛋糕表達慰問與謝意。

北投分局自本月23日起即駐守立法院，對於現場員警雖連日執行勤務、面帶倦容之時，柯委員的即時慰問，除讓現場已執勤多日疲憊不堪的同仁倍感溫馨之外，也大大的提升員警的士氣。

現場在愉悅的氣氛下，由光明派出所長蔡育憲代表接受蛋糕，現場執勤同仁也抱以熱烈的掌聲感謝柯委員的慰問與鼓勵。