反年改抗議爆流血衝突 林佳龍籲回歸理性對話

2018-04-26 09:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕立法院周邊反年改抗議行動發生嚴重流血衝突事件，有多位媒體記者、警察受傷，台中市長林佳龍昨晚也在臉書表示關切，呼籲權利的爭取必須回歸理性對話，絕不是暴力攻擊。

林佳龍在臉書表示，昨日的衝突事件嚴重干擾媒體第四權的行使，現場也有不少警察遭到毆打，甚至波及周圍的台大兒童醫院。他向現場堅守崗位的每一位致敬，但也提醒自由民主是通往更好社會的入口，絕非暴力與傷害的藉口。

林佳龍嚴正呼籲，權利的爭取必須回歸理性對話，絕不是暴力攻擊。