聽到「夜襲」就進攻... 反年改800壯士突襲立法院

800壯士試圖衝入立法院，警方遭潑灑不明物體。（記者劉信德攝）

2018-04-25 15:35

〔記者王冠仁、鄭景議、涂鉅旻／台北報導〕反年改團體800壯士，今日在立法院前抗議年金改革，本預計要兵分8路進行，稍早卻在立法院前演唱軍歌，在唱到「夜襲」之後，突然全員攻入立法院，警方極力攔阻，場面混亂，狀況仍在持續當中。

立法院今天召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，800壯士號召萬人前往抗議，稍早約下午3時許，在立法院拒馬外大唱軍歌，當唱到「夜襲」時，疑似是800壯士團體準備的突襲信號，突然全員爬過立法院外的拒馬及護欄，且都有備而來，蒙面穿護具，戴手套，並且準備了繩索、煙霧彈。

反年改團體今日聚集大批民眾於立法院大門口，先利用拒馬架起斜坡，意圖衝破警方防線，數名民眾稍早爬上立法院旁門柱，皆遭警方拉下逮捕，造成數名警民受傷，一名霹靂小組警官疑遭民眾壓傷，現場也派出醫療人員救治。

目前立院外民眾情緒仍相當激動，不時扔擲水瓶、煙霧彈和石塊。和警方持續對峙中。

800壯士號召萬人前往抗議，稍早約下午3時許，在立法院拒馬外大唱軍歌，當唱到「夜襲」時，疑似是800壯士團體準備的突襲信號，突然全員爬過立法院外的拒馬及護欄。（記者黃耀徵攝）

800壯士企圖攻入立院。（記者王冠仁攝）

800壯士今赴立法院抗議年金改革。（記者方賓照攝）

800壯士今赴立法院抗議年金改革，過程中突然攻入立法院。（記者方賓照攝）

800壯士與警方發生激烈衝突。（記者劉信德攝）

800壯士試圖闖入立法院。（記者劉信德攝）