民進黨台南市議員初選 少年賴清德陳膺仁落馬

頂著賴清德機要秘書光環的陳膺仁，此次民進黨台南市議員民調初選仍落榜，陳膺仁稍早在臉書上感謝選民一路來的支持。（翻攝陳膺仁臉書）

2018-04-25 13:53

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南市議員第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）初選結果今出爐，南關線5搶3的局面，最後由轉換跑道的仁德區長郭鴻儀以36.18%的高支持度第一名通過，而現任市議員劉正昌則獲得25.17%過關，而婦女保障名額則是鄭佳欣出線。

民進黨台南市議員第11選區預計提名3席、婦女保障名額1席，除現任市議員劉正昌尋求連任外，還有仁德區長郭鴻儀、前南市議會機要郭朝武、賴清德前機要秘書陳膺仁及留學歸來的歸仁子弟鄭佳欣等人爭取，最終由劉正昌、郭鴻儀及鄭佳欣出線，而頂著賴清德機要秘書光環的陳膺仁則飲恨落馬。

自喻「少年賴清德」的陳膺仁此次初選仍未過關，其稍早在臉書上向選民感謝寫下，「初選結果出爐，膺仁坦然面對」，他也指出，初選過程面對競爭對手的攻訐、抹黑，仍秉持高度與風度，由於個人努力不夠，讓大家失望，他感謝大家這段期間的全力相挺。

今初選民調結果顯示，由郭鴻儀以36.18%奪冠，其次為現任市議員劉正昌25.17%，婦女保障名額為鄭佳欣15.25%； 陳膺仁支持度其實不低，以20.63%位居第三，前市議會機要郭朝武則為2.77%。