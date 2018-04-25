中市議會明起開議 時力抨擊議會「黑箱」

2018-04-25 12:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會上週才開完臨時會，26日起將召開定期大會，時代力量西屯區參選人簡嘉佑今日以上次臨時會為例，抨擊市議會「黑箱協商」，並呼籲市議會應開放旁聽、直播，讓民眾監督議會運作。市議會則表示，大會開放旁聽，並現場錄音、錄影及直播，目前委員會僅錄音、錄影，下會期起將增加直播。

簡嘉佑指出，台中市合併升格後，已經歷2屆市議員選舉，但議會監督品質卻無明顯進步，目前委員會未開放旁聽及直播，會後也不公開視訊影片，各項會議紀錄竟半年後才公開上網，速度太慢。他呼籲議會開放委員會旁聽、直播，各項會議紀錄1週內公開上網。

簡嘉佑也說，上週召開的臨時會議程，是由國民黨團書記長直接與議長協商，而不是召開程序委員會與各黨團討論，根本就是「黑箱協商」。

對此，台中市議會秘書長張世禎表示，大會早已開放旁聽，並現場錄音、錄影及直播，委員會目前僅錄音、錄影，下會期起將增加直播，因受限於場地不足，委員會無法開放旁聽。另外，內政部曾解釋，議會質詢影片在會後除司法機關調閱，以及議員可轉錄、播放其個人質詢影片外，不得對外提供；至於各項會議記錄必須整理、逐字校稿，需要較多時間，未來若技術成熟，會加快上網速度。

張世禎也解釋，上次臨時會是依據「地方制度法」規定，1/3以上議員連署要求召開，議會也召開程序委員會討論議程，其他黨團若有意見可以在會中提出。