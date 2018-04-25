辜寬敏重砲轟 柯P：有空會去聊一下

北市長柯文哲25日出席臺北市公劃地區都市更新論壇，在會中致詞並和與會貴賓合影留念，會後接受媒體訪問。（記者黃耀徵攝）

2018-04-25 10:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰腳步逼近，外界關注民進黨是否再度禮讓台北市長柯文哲。總統府資政辜寬敏昨受訪時重砲轟「敢出賣台灣的人，只有柯文哲！」他更批，「現在禮讓柯，難道柯2020年會禮讓（指蔡英文）？一點政治氣魄都沒有！」現在若禮讓，希望換到兩年以後，「真是foolish，笨死了！」

台北市長柯文哲上午出席台北市公劃更新論壇後受訪，談到對辜寬敏批評的看法。柯表示辜的原意是指柯文哲這人大好大壞，他拍胸捕保證，「放心啦，我一定會往大好的方向長。」

媒體解釋，大好大壞是辜以前的說法，現在則是說只有柯敢出賣台灣？柯再度糾正媒體，指辜的正確說法是「有能力」，很多人都說過，意指能量太大；他知道辜寬敏話中意思，以前去拜訪時，辜就對他說過「哇，你這人大好大壞。」

至於對他而言什麼是出賣？柯搖頭說他也不曉得。那怎麼會說自己有能力？柯嘆了一口氣後直言，每天很多人評論我們，我們再去評論人家的評論，「這不是很奇怪嗎？算了。」

媒體追問，辜點出民進黨困境，現在需要柯禮讓，還批蔡英文笨死了？柯僅再次說，每天人家講話，你都要去評論，然後晚上Call-in節目看完，不就昏頭了？

媒體進一步問，若現在獲禮讓，「2020會不會選總統？」、「確定不會選？」等問題，柯文哲無奈地說，天下本無事，實在是，沒事弄到有事，「全台灣都起肖（台語：發瘋）了！」老話一句，先把今天該做的事情做好。他最後說，有空會去跟辜寬敏聊一下，隨即在幕僚救援下迅速離開，趕赴下一個行程。

相關影音