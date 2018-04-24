綠營白天遊行嗆柯晚上同桌惹議 柯P：政治上不需要搞得像殺父仇人

台北市長柯文哲日前在民進黨台北市黨部主委黃承國（著黑背心披彩帶者）陪同下逐桌敬酒。（資料照，民眾提供）

2018-04-24 11:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨立委姚文智22日舉辦「機蛋大遊行」，多位民進黨北市議員出席，狠嗆現任市長柯文哲。昨卻傳出遊行當晚，柯文哲低調出席文山區木柵聖母宮回鑾餐會，不但和多位綠營議員同桌，還在兼任聖母宮主委的台北市黨部主委黃承國陪同下，150桌從頭敬到尾，引發外界質疑綠營真實立場。對此，柯文哲今無奈說，拜拜遶境吃飯很正常，總不可能他一出現，大家全部跳開，政治上不需要搞得像是殺父仇人一樣。

市長柯文哲今早出席五一勞動節活動後受訪，他表示，每年都有出席木柵聖母宮的活動，總不能因為看到他，大家都跑光，這不可能，而且拜拜遶境吃飯很正常。至於有同桌的綠營議員私下表示，不想跟柯站在一起？柯僅再次說，總不可能他一坐下，那一桌的人都跳開，這不可能，大家只好悶頭吃飯。

媒體追問「悶頭吃飯」是指現場氣氛尷尬嗎？柯秒答「不會啦」，但沒有多做回應。談到選唱「用心良苦」是否有特殊意涵，柯不以為意笑稱，自己會唱的歌不多，如果不唱鄧麗君，剩下就那幾首。

有媒體問柯，從事後流出照片看來，似乎和坐隔壁的行政院發言人徐國勇相談甚歡？柯直言總是要說幾句話的吧！總不可能兩個人吃飯都繃著臉，這不可能。柯還一度脫口「我們以前是好朋友」，隨即意識到話中語病，修正強調自己跟徐「現在也還是好朋友」。

針對網友質疑徐國勇出席餐會，代表黨中央向柯示好？柯則替徐緩頰指，徐過去也是台北市議員，也有以前的樁腳，不需要把政治搞得像殺父仇人一樣。

柯文哲最後說，意識形態對大部分老百姓來說不是那麼重要，大家就是每天吃飯快樂，這樣就好，吃飯就吃飯，不要想這麼多。

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