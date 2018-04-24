高市代市長許立明率團隊宣誓就任 強調無縫接軌

高市代理市長許立明首度以新身份主持市政會議（記者王榮祥攝）

2018-04-24 10:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄市長陳菊接任總統府秘書長後，跟著陳菊總辭的高雄市政府團隊、今天集體宣誓就職﹔首度主持市政會議的代理市長許立明首次以代市長身份監誓、也首次代表市府頒獎與受獎，他感謝團隊成員全數留任一起打拚，強調一次到位、無縫接軌。

許立明進一步指出，團隊扮演角色是百米賽跑最後10米壓線的最重要一段，很感謝夥伴相挺，除持續推動招商、城市轉型工作，年底前還有兩項重要國際活動要進行，分別是港灣城市論壇與世界電競賽，希望團隊共同打拚。

許立明也再次介紹幾位職務異動的成員，分別是副市長蔡復進、經濟發展局長李怡德、研考會主委柯芷伶、副局長鄭清福接任，其歷任高市府建設局科長、經發局科長、農業局長鄭清福、都市發展局長王啟川。

此外，許立明今天也以代理市長身份，代表市府表揚榮獲「2018高雄市立德盃全國少棒錦標賽」冠軍的高市中正國小少棒隊，及榮獲「106學年度HBL高中籃球甲級聯賽」女子組冠軍的普門中學女子籃球隊。

另海洋局榮獲行政院環境保護署106年度「水污染防治績效考核」績效優等獎，環保局則榮獲「直轄市及縣（市）環境保護績效考績」績效優等獎、「推動民間企業與團體實施綠色採購計畫」績效優等獎，兩局處也將榮譽獻給市府。（影音）

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