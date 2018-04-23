蘇貞昌稱真要禁煤可先禁林口電廠 侯友宜陣營回應了…

2018-04-23 20:20

〔記者俞肇福／新北報導〕深澳電廠成為藍綠新北市長參選人火線交鋒話題，蘇貞昌今天下午表示，侯友宜一再對外聲稱「若當選新北市長，一定禁止核發生煤許可」，反將一軍質疑，如果真的反對燃煤，新北市政府現在就應該停止林口火力發電廠進口燃煤。

對此，侯友宜競選辦公室回應說，2016年台中市將台中火力發電廠的生煤許可減量20％後，新北市政府就決定不再核發新設電廠的生煤許可，這也包括深澳電廠，侯友宜是延續新北市府既有的政策，禁發深澳電廠生煤許可，2016年的公告是針對新設電廠，並非既有的設施，所以不含林口電廠。