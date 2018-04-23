想賭新北誰贏？勇哥政治統計學：看4任民選總統數據

2018-04-23 21:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕《新勇哥物語》今發表對新北市長選情看法，「勇弟」建議賭看看誰會贏﹖「勇哥」則認為，可參考最新民調趨勢、以及前四任民選總統的政治統計學現象！

《新勇哥物語》總是安排勇哥、勇弟對話鋪陳橋段，今天勇弟先開口，指稱聽說總統府某發言人太太，從媒體到藥界、跟同為藥界的朋友打賭，年底新北市長蘇貞昌會贏，相當程度代表府方觀點，建議勇哥也來賭看看誰會贏？

勇哥表示願寄上祝福，但建議在下注前，可參考並觀察最新民調趨勢，及四任民選總統的政治統計學現象。

勇弟立刻想到凱達格蘭基金會的「新台灣國策智庫」、所發表總統與閣揆的最新民調，指出並沒有更壞啊﹗﹖

勇哥則直言，「也沒有更好」，並建議參考游盈隆主持的台灣民意基金會、所公布4月份最新民調，有關總統的聲望調查，贊同總統處理國家大事方式，包括重要人事安排與政策處理等議題，贊同僅32%，贊同比例是2016年5月總統就任以來的第三低。

勇弟認為，這次總統任命菊姐出任總統府秘書長，高達6成民眾認為對總統施政有幫助，但對總統聲望不升反降1.5%，好像怪怪的？

勇哥解讀菊姐今才正式上任，未來能有多大加分效果？「陳秘書長德高望重」，總統是否充分信任與授權？最重要的是，總統又願意聽進多少？

勇弟問勇哥一開始所提的什麼政治統計學？統計政治學？

勇哥說明，打從1996民選總統以來，每次大贏總統選舉後，緊接著地方選舉一定大輸，從李登輝、陳水扁到馬英九都沒例外。

2016年民進黨完全執政，蔡總統大贏308萬票，緊接著今年2018年縣市長選舉，蔡總統領導的民進黨會打破政治統計學的鐘擺不變定律嗎？

勇弟問勇哥：「可以告訴我要賭ㄙㄨ，還是賭ㄕㄨ嗎？」