談「機蛋大遊行」 柯P：把反對另一人當政治主張很奇怪

台北市長柯文哲23日出席本土語言友善學習環境成果發表會（台北場），會後接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

2018-04-23 11:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕積極爭取參選台北市長的民進黨立委姚文智昨舉辦「機蛋大遊行」，嗆現任台北市長柯文哲，現場有萬人參與。柯文哲今上午受訪被問及，是否擔心遊行現場將反柯的情緒帶到最高點，影響年底選情？柯僅說，可以提出各種政治主張，但以反對某個人作為一種政治主張，就很奇怪；距離投票還有7個月，時間還久，很多東西可以透過努力去化解，方法是人想出來的，自己每天都在奮鬥。

柯文哲上午出席本土語言友善環境成果發表會後接受媒體聯訪，再談「機蛋大遊行」。柯表示，自己沒有特別去看，對於無黨籍市議員童仲彥爆料遊行現場有500元走路工，他沒有評論。

另針對民進黨黨內人士透露，與去年相比，基層反柯聲浪越來越大，且根據黨內最新調查，支持柯和反柯數字竟已「不相上下」，一向不愛回應民調題的柯文哲，則一反常態回說「有可能」，從去年9月打到現在差不多。

媒體追問，民進黨這樣的操作，是否會讓基層更討厭他？柯表示不曉得，有空再來討論。

而前總統陳水扁的粉絲替其成立的臉書粉絲頁「新勇哥物語」，昨晚po文稱若民進黨選對會禮讓柯，乾脆改名叫「選錯會」，柯文哲不以為意表示，扁只是在提醒這是很困難的題目。

另傳出有民進黨大老揚言，若民進黨禮讓柯，就要去投藍營候選人丁守中，柯對此直言「這很奇怪」，想不懂這邏輯，「寧可投丁守中也不投柯文哲？這邏輯很奇怪。」

繼姚文智放話選輸就永久退出政壇，另一位台北市長參選人、前立委丁守中也以相同方式宣示決心，柯只說不評論，沒有多做回應。