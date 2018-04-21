共軍演習轟六飛渡海恫嚇 國安人士批中國上演失敗戲碼

2018-04-21 17:04

〔記者李欣芳／台北報導〕中國近來藉由在台灣海峽水域軍事演習大打宣傳戰，共機並頻頻遶台，熟悉國安事務人士今天下午受訪表示，從海南島的海上閱兵到環球時報宣布泉州軍演，一直到這幾天的遠海長航，過去這兩週搭配媒體的持續作為，中國幾乎是用盡心思，希望既對美國展現「中國不是好惹」的作勢，更希望對台灣發揮心理震懾的效果，但其宣傳手法太拙劣，而且就主要國家與台灣的反應來看，這是一場看似華麗但失敗的戲碼，也是繼習近平得以無限期連任後，對中國形象的再一次打擊。

知情人士指出，拉高觀察的眼界，就會發現實際上不僅對著台灣，北京當局在區域間頻仍的軍事作為不但成為周邊國家沈重的安全壓力，在抗議下總是相應不理的蠻橫形象，更引起相關國家的不耐與嫌惡。

中國人總是在嘴邊掛著「遠親不如近鄰」這句話，但相較於這形同麻煩製造者的違和角色，再對照和中國政府自詡的外交的基本方針「與鄰為善、以鄰為伴」，格外顯得諷刺。

熟悉國安的人士分析說，中國這波軍事作為搭配訊息戰的發動，中國軍方的環球時報把一個營級地方部隊的操演刻意加工為「台海實彈演習」，還在官方的央視拿過去軍演記錄片當新聞播，加上操著詭異腔調的「閩南語」的空軍宣傳片，都可看出中國正在嘗試利用操作一系列的訊息戰，打擊台灣的民心士氣。

這位人士表示，中國這些宣傳作為，動機太鮮明，但手法太拙劣，也都犯了水土不服的毛病，一來是因為台灣民主化後，民眾對於這種文工會式的政令宣導本來就免疫，甚至是持著保留與批判的態度來看待，本來就引人反感的內容，再配上怪腔怪調的閩南話，在台灣更成為網友訕笑的茶餘飯後話題。

這位人士說，相反的，我國防部軍聞社同時推出的幾支網路影片，讓台灣空軍飛官毫無造作的現身說法，強調捍衛國土的決心，反而得到網友好評。這種打不到心坎，卻惹火一群人的沒有靈魂的宣傳，是中國這一次輿論戰失敗的主因。