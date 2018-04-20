「是南市議會還是人民大會堂」 基進黨批國民黨議員恫嚇台灣

2018-04-20 17:13

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會近來為了「年輕人願不願意為了台灣而戰」而有些許風波，國民黨籍議員張世賢和謝龍介分別於昨日與今日針對相關議題質詢市府。對此，基進黨南市黨部表示，自己的家園自己守護本是天經地義的事情，但看到民代配合中國用戰爭恫嚇台灣人，真不曉得質詢場地是台南市議會還是中國人民大會堂。

張世賢昨日指出，雖然民調顯示有7成台灣年輕人會為台而戰，但年輕人為了不想當兵都逃兵，更別說為台獨而戰，光看募兵的成效就可知；謝龍介今日再詢問市府各局處首長，是否願意站在第一線為台灣而戰，在場的官員包括女性幾乎都舉手。

對此，基進黨南區安平區市議員參選人痛批，自己守護自己的家園天經地義，奮起反抗是必然的選擇；大北門區市議員參選人蘇鈺雯指出，從過去的歷史看來，中國不曾因主張和平統一就停止對台威脅，連前總統馬英九執政時都沒有停止對台的文攻武嚇；東區市議員參選人李宗霖則說，他上個禮拜才參加教召，這也是國家後備軍人體制的一環，以此來看國家和青年從未放棄過守護家國的想法，但很可惜張世賢、謝龍介身為台灣的民代、享用台灣的資源，卻甘為中共的馬前卒，配合中國用戰爭來恫嚇台灣人民，「真不曉得我們看到的是台南市議會，還是中國人民大會堂？」