抵抗中國武統 民調：67.7％民眾願為保衛台灣而戰

台灣民主基金會民調，67.7%民眾願為保衛台灣而戰，抵抗中國武統。圖為漢光演習。（資料照）

2018-04-19 13:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣民主基金會最新民意調查指出，若因台灣宣布獨立導致中國攻台，或是中國武統台灣，則分別有55%及67.7%民眾願為保衛台灣而戰；對於民主的態度方面，雖有54.4%民眾對台灣民主政治未來悲觀，卻有85%民眾認為居住在民主國家是重要的。

台灣民主基金會今召開記者會，公布「2018台灣民主價值與治理」民調結果。民調指出，對於有人說民主也許會有問題，但還是最好的制度，有76.4%民眾同意，僅15.7%民眾不同意；同時間，僅有33.5%民眾滿意台灣目前的民主政治，不滿意者高達58.2%。

對於台灣民主政治未來發展，有36.4%民眾感到樂觀，但有54.4%民眾感到悲觀；對於認為居住在民主國家是否重要，有85%民眾認為重要，僅3.5%認為不重要；對於若在台灣施行威權體制是好或壞，有65.5%民眾認為壞，僅22%民眾認為好。

若因台灣宣布獨立，導致中國武力攻台，有55%民眾願為保衛台灣而戰，35.9%民眾不願意；相反地，若中國為統一台灣而對台使用武力，有67.7%民眾願為保台而戰，僅有24.9%民眾不願意。

至於若台灣宣布台獨不會引起戰爭，台灣就應該獨立，有41.3%民眾同意此說法，50.3%民眾不同意；而若中國若成為民主國家，兩岸就應統一的部分，同意者有37.3%，不同意者則高達53%。

針對台灣與中國的關係的各種說法調查，2.4%主張盡快宣布獨立；15%主張維持現狀，以後走向獨立；27.8%主張永遠維持現狀；34%主張維持現狀，看情形再決定獨立或統一；14.3%主張維持現狀，以後走向統一；僅1.5%民眾主張應盡快統一。

該民調為台灣民主基金會委託政治大學選舉研究中心進行，訪問期間為今年1月12日到1月19日，訪問分為兩部分，第一部分實際訪問1069有效樣本，以95％信心水準估計，最大可能抽樣誤差為正負3%；第二部分為訪問20至39歲成年人，實際訪問完成528個樣本。