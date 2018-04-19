謝立功批基隆輕軌是空頭支票 不要打高空

2018-04-19 09:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長提名人謝立功今天上午接受電台專訪時表示，基隆輕軌的程序有疑義，未先做可行性評估，先射箭再畫靶，現在又要採全線雙軌化，增加預算，通車時程跨越兩任市長任期，根本是不可能做得到的事，是空頭支票，「我如果有80多億，我會去務實解決問題，民生汐止線延伸到基隆，是選項之一，而不是打高空。」對此，基隆市政府表示，不予以回應。

提到年底選戰，謝立功表示，4年前他從提名到參選投票還不到4個月，這麼短的時間要勝選相當不容易，「現在我準備了四年！」主持人問他上次被前總統馬英九提名，是否被歸類為馬派人馬，謝立功笑說，現在被國民黨主席吳敦義提名，不就變吳派了。至於國民黨中央是否有給予協助，謝立功坦言，黨產被追殺成這樣，「主席每個月都很傷腦筋，要自立自強。」

上次基隆市長選舉藍營分裂，此次黨內初選時民調又出包，謝立功說，感謝初選對手、議長宋瑋莉禮讓，現在已經整合得非常好，也會努力爭取前議長黃景泰等泛藍支持者的認同，他每天勤跑基層，「我最大的優點就是學習能力強，選舉很多眉角，我全力以赴，高人朋友也很熱心指導我。」

謝立功強調，國民黨面臨轉型，已不是早年一黨獨大、現在也是在野黨，要從民眾的立場來思考，要讓人民認同不是靠緬懷過去，幾個山頭要合併成大山頭，努力爭取認同，被提名一定全力以赴，也希望有團結的中央與地方，一起努力。

至於基隆未來是否會併入台北或新北，謝立功說，會有這個命題，顯示台灣六都與其他縣市資源分配不均，經費、產業太少，才有資金人才外流問題，他的口號是再造北國門，不只讓郵輪旅客來基隆，還要創造更多海洋產業，讓基隆成為海洋科技城市，變成小而美的國際港都，與其併入台北、新北，也要有結合周邊汐止、金山、萬里等生活圈，發展成大基隆的野心，成為有吸引力的城市。