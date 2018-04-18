理財白癡？陳菊被藍營質疑 綠議員：無私比財產更重要

2018-04-18 21:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭投書媒體，指出陳菊申報財產幾乎都是活期存款，質疑是理財白癡，並與高雄市債務作聯結。民進黨市議員邱俊憲上臉書反擊，強調為政者的無私比財產孳息更重要，痛批國民黨勿胡亂附會、鬼扯一堆。

黃紹庭引述監察院公布資料，指出高雄市長陳菊去年11月1日申報的銀行存款餘額計2084萬元，令人好奇的是，陳菊銀行帳戶除了1筆外幣存款餘額5.88美元外，其餘6個帳戶都是活期儲蓄存款。

黃紹庭質疑，陳菊是「理財白癡」嗎？難道不知道定期存款的利息是活期儲蓄存款的好幾倍？還是根本不在乎利息的多寡？黃紹庭說，看到高雄市政府債台高築，陳菊果然真的是不在乎利息。

邱俊憲反駁，陳菊的財產公開資料，可說是這位40年的民主運動者一生無私、清白的最佳寫照，卻被國民黨市議員惡意詆毀成「不會理財，所以高雄負債」﹖此文一出，叫人笑掉大牙，貴為國民黨中央政策會副執行長，原來黨中央政策會的程度僅如此而已！

邱俊憲認為，一位清白自持的民主前輩被抹黑，怎不令人憤慨，他不須政策會的智囊獻策，便可清楚指出其論點有兩大謬誤：第一、縣市首長「個人理財」是被限制的，第二、市議會才是市政府理財的大管家。

邱俊憲強調，陳菊的無私，是人民會記得她的原因，她沒有家庭，就單身一人，這11年多來，每天的生活就是在大高雄各地視察奔波；她不汲汲營利，對於金錢沒有個人慾望，不投資股票及房產、也從未想過託人理財，所有財產的累積純粹源自於每月薪水的開支剩餘。

邱俊憲說，陳菊最大的開銷，就是過年時，除了為宜蘭家裡的小輩準備紅包，她還會為辦公室每位單身的年輕同事包個大紅包，自掏腰包鼓勵身邊的年輕人，這樣溫暖待人、清白自持的大家長，國民黨在個人財產上做文章，絕對討不到好處，反而自斃！