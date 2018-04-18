預算被砍竟以二備金支應 台北市議會砲轟市府鑽漏洞

2018-04-18 16:40

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲去年十月高調宣布啟動「南洋北流－台北市ICT南鑽人才匯流計畫」，預計要花三千萬元，預算於市議會上會期被砍光、計畫受阻，現又爆出市府擬以第二預備金支應支出。市議會今於大會做成決議，市府此舉已違反預算法，將去函市府，應循正常預算管道推動預算，並批市府刻意藐視議會監督權與審查權，再度破壞府會關係，應注意「府會和諧」。

「南洋北流－台北市ICT南鑽人才匯流計畫」原定和北台灣五所頂大、市立大學、十二家企業合作，每年補助二四〇名印度、馬來西亞學生來台攻讀碩博士，提供實習機會。不過，市府計畫宣布不僅太晚，事先也無循預算程序編列預算，擬動用台北市教育基金，市議會質疑台北市拿錢去補貼外國學生，並排擠所有台北學子的交流機會，預算遭砍。

台北市議員吳世正指出，市府上會期預算遭砍，教育局對外公開表示，「將循法定程序另覓財源，」現卻打算要用市長的小金庫–二備金處理，二備金動支僅需要事後補報議會即可，根本刻意規避議會監督。

市議員汪志冰更指稱，市府畫大餅，現連土耳其也來向台北要資源，批市府拿台北市民錢與中央搶功勞。市議員王鴻薇進一步指出，預算法規定已遭刪除預算，市府不得動用二備金支應該筆預算，直批市府刻意藐視議會的預算審查權。

議長吳碧珠決議，此舉明顯違反預算法，市府與官員應要尊重議會審議結果，表示要捍衛監督權與審查權，將去函北市府循正常預算程序推動計畫，並要求市府注意府會和諧。