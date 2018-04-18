為立院黨團幹部授證 吳敦義：新會期表現很重要

2018-04-18 14:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天下午在立法院黨團幹部授證儀式致詞時表示，立法院新會期非常重要，因為今年11月就要舉行地方改選，立院黨團本會期的表現，將會影響國人對於國民黨的基本觀感與評價，他期許黨團雖然是少數，但堅持要代表多數，讓國人認同，「拚經濟、不拚鬥爭清算，拚國人福祉與兩岸和平穩定發展」，這就是國民黨的基本核心價值。

吳敦義表示，不知道行政院長賴清德與蔡英文總統是唱雙簧還是相互悖離，行政院最為最高行政機關，總統身為三軍統帥，如果在國防、外交方面的問題，行政院長應該尊重總統的憲法職權，但現在賴、蔡兩人似乎沒有非常一致，造成很多困擾。

他並指出，過去近2年來，民進黨政府施政乏善可陳，造成社會普遍感覺空污嚴重，他最近前往高雄、台中，連帶區域空氣混濁，無論坐高鐵或在高速公路上，都感到空污嚴重，在此情況下民進黨政府還要讓深澳電廠燒煤，難怪引起雙北、基隆與桃園的恐慌。

他並說，根據IMF評定估計台灣今年及明年的GDP成長率只有1.9％到2％，居亞洲四小龍之尾，這表示儘管股市有很多刺激措施，但一般國民經濟不好，空氣污染問題又很嚴重，加上每天不幸事件媒體連篇刊登，政府長照還是做不好，就連衛生紙供應也有問題，台北農產運銷公司又出問題，兩岸關係就更不必講。

吳敦義並批評，台灣原本的社會公益和諧已逐漸喪失，經濟又沒有優勢，在亞洲四小龍連續當尾巴，這樣的政府對不起民生。

吳敦義指出，立法院在新會期有幾個重要法案，包括空污法、食品衛生安全管理法、長期照護保險法等，國民黨會與民進黨有不同主張，國民黨向來主張長照服務法先做好佈局，長照財務採取保險制，但民進黨要以煙捐以及若干經費為來源，與保險制不同，未來財務會有問題。

他還說，財劃法、集遊法也很重要，同時兩岸如果不能和平穩定，未來證券市場以及大企業可能離開台灣，也許到中國大陸地區上市，將會掏空台灣經濟，因此國民黨要傾全力為民喉舌。