台灣醫事人員團結站出來 呼籲WHO邀請台灣與會

台灣19個醫事團體18日舉辦國際記者會發表聯合宣言，訴求「台灣應參加WHA，共同追求全民均健」。（記者張嘉明攝）

2018-04-18 13:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕第71屆世衛大會（WHA）倒數一個月，但台灣能否獲邀出席仍無確定消息，台灣19個醫事團體今天與多名立委聯合召開國際記者會，向全世界強調，台灣醫事人員有能力也有意願，為全人類健康努力，呼籲世衛組織（WHO）讓台灣作為全球健康覆蓋一環，「共同追求全民均健（Universal Health Coverage, UHC）！」

全台灣19個醫事團體今上午會聚一堂，包括醫師公會、中醫師、牙醫師、藥師、藥劑生、護理師、營養師、呼吸治療師、醫事放射師、物理治療師、物理治療生、職能治療師、醫事檢驗師、臨床心理師、諮商心理師、語言治療師、聽力師、驗光師與牙體技術師等全國職業公會，重申呼籲「WHA需要台灣，台灣需要WHA！」

民進黨立委邱泰源以醫師公會全聯會理事長身份主持會議，民進黨立委蔡易餘、羅致政、吳玉琴、林靜儀、吳焜裕、陳其邁與莊瑞雄等人均出席聲援。中醫師公會全聯會理事長陳旺全大聲疾呼說，台灣醫療水準頂尖，執行全民照護健康成效顯著，世界領導人應該重視台灣加入的重要性與必要性。

醫師立委林靜儀則說，WHO現在聚焦推行世界健康覆蓋率，而台灣除了照顧國人健康，所有醫事人員也有熱情、知識、能力與準備，為全世界人民的健康盡一份力。如果因為中國的長期干擾，侵害了全世界人民健康權益，不僅違背WHO宗旨，對台灣不公平，台灣也無法貢獻專業給世界，因此要一再發聲。

同為醫師出生的陳其邁說，正如醫師誓詞「不容許有任何宗教、國籍、種族、政見或地位的考慮介於我的職責和病人之間」所說，台灣可以為人類健康做出更大的貢獻，希望WHO負責人和相關組織領導幹部，應以更高的道德高度考量台灣入會或作為觀察員參加大會的決定，否則如何面對醫師誓詞？

羅致政則強調，WHO所有排除台灣的決定，不僅違背自身憲章宗旨，更是對台灣人民明顯的歧視 ，而台灣不能參與是台灣的損失，也是世界共同的損失，不知何時會對全球防疫環境造成巨大傷害。羅致政也直言，台灣不能參與WHO唯一的原因就是中國強加WHO的政治結果，譴責WHO秘書處、更譴責中國把台灣人民的健康與生命安全當作兒戲看待。

邱泰源也說明，今年在WHA大會期間，台灣醫事團體將派出比去年更大的代表團，即使沒辦法在場內發聲，也要在場外分享台灣經驗。目前台灣醫師公會也已經與世界醫師會敲定，將在5月22日於會場周邊聯合舉辦關於UHC的座談會，世界醫師會會長將發表短講。

台灣19個醫事團體18日舉辦國際記者會發表聯合宣言，訴求「台灣應參加WHA，共同追求全民均健」。（記者張嘉明攝）