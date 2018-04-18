非六都公務員外流 綠委籲提高一般縣市職等

2018-04-18 12:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委周春米、鍾佳濱、李俊俋、陳素月、鍾孔炤、蔡易餘等人今召開記者會，針對六都升格後，公務員職等「同工不同酬」，造成非六都縣市政府公務員大量外流的現象，呼籲考試院應盡速同意調高非直轄市的重要主管職務列等。綠委提出兩項呼籲，要求主管機關應讓地方一級單位副主管跨官等受訓，同時調整科長職等，以利平衡城鄉發展、活化地方人力資源。

多位民進黨立委今共同召開記者會指出，非六都縣市政府公務員職等長期偏低，副局處長在中央部會及直轄市政府，多半為簡任11職等，但在非六都卻只有薦任9職等，造成「同職不同等、同工不同酬」的現象，大量年輕公務員流向直轄縣市，反而加大城鄉差距、流失地方人才。

民進黨立委周春米指出，制度不公平造成科長層級公務人員為求職務發展，只能調往中央及六都，產生地方人才空洞化的問題，她舉例，屏東縣政府在104年到106年間，薦任以上人員遷調至六都及中央部會的人數，竟高達50人。

記者會也找來基層公務員、屏東縣政府工務處公園管理科科長林洋助現身說法，林洋助指出，非六都縣市政府的業務與責任性質在改制後與六都差不多，但與直轄縣市負責對口單位卻不對等，「在六都一個處要負責的業務，可能是非六都一個科的事務」，升遷率不高的結果，即使很多年輕人想回鄉服務，最後還是會因為職務升遷考量調離非六都。

民進黨立委鍾佳濱表示，公務員體系9職等是一個「天險」，有許多薦任9職等的副局處首長，因為沒辦法升遷，造成「9職等幹很久，10職等等到死」的現象，若未來能跨官等受訓，才能順利銜接升等。

民進黨立委李俊俋則說，未來應研議至少改列為薦任第9至簡任第10職等，以提供升遷機會，吸引有能力人才至非六都縣市服務。此外，「科長」一職在中央及直轄市政府列薦任第9職等，非六都縣市卻僅列薦任第8職等。非直轄市縣市的「科長」，面對幅員廣大的行政區域，業務負擔並沒有比六都直轄市輕鬆，惟職等與薪資卻不對等，造成公務員同工不同酬問題，連帶惡化城鄉差距，呼籲考試院應盡速同意改制。