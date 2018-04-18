中國泉州外海軍演 澎防部火砲射擊今喊卡

澎防部原本表定例行性實彈軍演突然喊卡，引發各界聯想。（記者劉禹慶攝）

2018-04-18 09:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對中國在泉州實施軍演，澎湖防衛指揮部原本表定今日上午展開火砲實彈射擊卻緊急喊卡，外界認為是避免造成兩岸局勢緊張，但澎防部表示，停止訓練是因為總統出訪非洲友邦，但金防部明日又要實施訓練，說法似乎互相矛盾。

根據澎防部3月22日公告，表定今日上午5時50分至7時，在馬公市五德里進行地面武器射擊，為年度例行性訓練，危險區域最小半徑為5海浬、最大彈道高度為5000英呎，危險區域中心點位置在東經119度34分31秒、北緯23度39分35秒，由於澎防部未依慣例在3日前於澎湖2地方報刊登公告，昨天證實臨時喊卡取消。

由於原本澎防部表定射擊時間，比中國泉州實彈軍演提早2個小時，因此外界普遍認為是刻意避開與中國對壘，但澎防部否認，表示因總統出訪非洲友邦，因此外離島火砲射擊訓練暫停，但同屬外離島的金門防衛指揮部，明日卻又要軍演實彈射擊，兩者間說法似乎矛盾。

另外，今年澎湖花火節4月19日正式升空開幕，首度加入空軍經國號戰機衝場，4機編隊將於當日晚間6點40分進行低空衝場，連日來每日傍晚5點30分至5點50分及晚間6點30分至6點50分進行飛行演練，馬公市區都能聽到轟隆隆戰機聲，為飛航安全考量，請民眾注意於這些時段禁止於馬公市觀音亭園區使用空拍機，以免發生危險。