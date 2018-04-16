財產申報》柯P偏愛「中國概念基金」鄭麗君身家逾13億

柯文哲與妻子、女兒共申報19筆基金，在柯文哲名下4筆，其中兩筆是「中國概念基金（取自網頁）

2018-04-16 11:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天公佈最新一期的公務人員財產申報，台北市長柯文哲與駐日代表謝長廷都申報農地與農舍。與前次申報相較，柯文哲存款增加近200萬元、基金減少近150萬元，存款增加可能與贖回基金有關。不過，柯文哲與妻子、女兒共申報19筆基金，在柯文哲名下4筆，其中2筆是「中國概念基金」。

柯文哲申報8筆土地，其中6筆是台北大安區住家的土地，另有新竹的農舍與農地，另外申報土地增加1筆澎湖縣馬公市土地，是陳佩琪繼承父親財產，陳占5分之1權利。而存款為1589萬3361元， 較上次的1391萬3015元，增加近200萬元。

至於上次申報的基金總額501萬2,224元，但柯文哲此次縮水為356萬1383元，應是贖回 145萬841元。雖然柯文哲申報19筆基金，但登記在柯文哲名下者僅4檔，其中「霸菱香港中國」、「日盛中國內需動力」是「中國概念基金」，柯的女兒名下也有「貝萊德中國」。

至於謝長廷申報10筆土地、4筆建物，其中包括3筆農地、1筆農舍，皆位於宜蘭。2015年時，謝長廷的農地與農舍曾被宜蘭縣府認定「農地未農用明確」，謝長當時已僱工將違規的庭園草地、石桌等進行移除。

文化部長鄭麗君和其丈夫沈學榮仍財力驚人，光是債權就比上次申報多了5.3億元，為6億7277萬元，存款為2億8715萬元，也比上次申報又多了1億元，若再加上信託的股票1.1億元、事業投資3.2億元，財產合計超過13億元。