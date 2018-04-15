蘇貞昌談深澳電廠要安全 朱立倫：所有候選人要說清楚

2018-04-15 13:23

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌談到深澳電廠說，一定要沒汙染、安全，不然不會同意，新北市長朱立倫今天（15日）回應說，除了台電要說清楚外，所有的候選人也要講清楚。

蘇貞昌昨天前往新北市八里渡船頭參訪，首度談及深澳電廠議題，他說，新北市民要過好生活不能沒有電，但也要為市民健康著想，因此如果沒有安全、有污染，就絕不同意。

朱立倫表示，大家最關心的是電廠的汙染，為什麼要選擇一個高汙染的燃煤電廠，這是民眾疑慮，「不但台電要講清楚，我覺得所有的候選人也要講清楚」。