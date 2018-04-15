慶富兜售獵雷艦給中國？傳一銀急赴義大利聲押

獵雷艦（圖）合約權依舊在慶富手上。（慶富提供）

2018-04-15 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕國防部去年底和慶富造船解除獵雷艦採購案合約，但建造中的獵雷艦並沒有停止建造，且已在3月28日下水，依約在2019年初交艦，檢方日前曾一度要假扣押獵雷艦，不過遭到駁回，如今再傳出，一銀以慶富最大債權銀行身份，已委託律師，擬前往義大利船廠的當地法院，以第三受害者的債權關係，聲請假扣押慶富獵雷艦。

慶富造船承造海軍獵雷艦，卻爆出涉嫌詐貸等罪嫌，慶富老董陳慶男等人已被檢方具體求刑，國內財產包括集團大樓等不動產遭到假扣押，以防脫產，但是，當中並沒有獵雷艦委義大利廠的建造合約，也就是，獵雷艦的產權還在義大利船廠手上，而慶富依舊擁有該艦的委建合約所有權。

《上報》報導，慶富在2016年3月與義大利Intermarine船廠簽約建造獵雷艦之後，即付出包括首付及技術移轉費用共1.01 億歐元信用狀，加上匯款手續費等已付出新台幣 45.71 億元，整個合約還在有效期，IM船廠仍依約建造，且已在3月28日下水，預定明年初交艦；慶富在與國防部解約之後，在當地還派有3位人員駐廠監造，將進行船舶測試，會一直待到交艦。

由於目前獵雷艦建造合約的產權仍屬慶富，在與國防部解約之後，據報導，慶富重新尋找國際買家，含蓋中國在內，想要出售獵雷艦，引發新的關切。

目前，聯貸銀在慶富案損失近150億元，一銀身為最大債權銀行，打算直接向IM船廠所在的法院申請假扣押，以防慶富轉賣獵雷艦脫產。

一銀若能取得獵雷艦產權，之後將如何處理？傳出可能轉售，但遭到否認。