台灣邁入「高齡社會」 8年後達「超高齡」

我國65歲人口突破14%，邁入高齡社會，據估計，我國將於8年後邁入「超高齡社會」。 （資料照）

2018-04-14 13:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕我國65歲人口突破14%，邁入高齡社會。內政部統計，台灣各縣市老年人口比率，嘉義縣、雲林縣、南投縣成為前3老縣市；而連江縣、桃園市及新竹市則分居最年輕縣市前3名；我國老年人口性比例於今年3月底，降至84.9（即男性老年人口數約為女性之85%）；據估計，我國將於8年後邁入「超高齡社會」。

內政部指出，台灣65歲以上老年人口，由1993年底的149萬1000人逐年遞增至2018年3月底的331萬2000人，共增加182萬1000人，佔總人口數比例由7.10%上升至14.05%，意即台灣在25年內，由「高齡化社會」邁入「高齡社會」。

內政部也指出，依據國家發展委員會推估，預計在8年後，也就是2026年，我國老年人口將超過20%，與日本、南韓、新加坡及歐洲部分國家同列為「超高齡社會」。

以各縣市老年人口占縣市總人口比率來看，以嘉義縣占18.61%最多，其中以六腳鄉25.48%、鹿草鄉24.99％、義竹鄉24.73%最高；雲林縣占17.69%次之，其中以水林鄉24.38%、元長鄉23.66%、東勢鄉21.98%較高；南投縣占16.70%居第3，其中以中寮鄉22.03%、鹿谷鄉21.60%、集集鎮21.06%較高。

反之來看，連江縣、桃園市及新竹市老年人口占比分別為10.73%、10.96%及11.64%較少，其中分別以東引鄉7.73%、蘆竹區8.94%、香山區10.86%最低。

單以全國368個鄉鎮市區觀之，老年人口佔該鄉鎮市區總人口比率排序前5，分別為新北市平溪區28.57%、高雄市田寮區27.84%、台南市左鎮區27.37%、苗栗縣獅潭鄉26.47%、台南市龍崎區25.97%。

台灣總人口性比例（每百女子所當男子數）從2013年11月底起低於100（女多於男），而老年人口性比例，則早在2005年9月底起即低於100，2018年3月底更降至84.86，意味著男性老年人口約為女性的85%，主要是男性死亡率相對較高，導致性比例持續下降。

特別的是，除連江縣性比例111.43為男性老年人口多於女性老年人口外，其餘縣市老年人口均為女性多於男性。性比例較低的前三縣市，為嘉義市79.48、新竹市80.31及台北市81.12。

在扶養比方面，2017年2月底，每百位工作年齡人口（15至64歲者），所需扶養的依賴人口數（0至14歲及65歲以上人口者）為36.32人，其中扶老比為18.18人，首度超越扶幼比為18.14人，即扶養老年人口數超越幼年人口。

而各縣市扶養比，台北市43.52最高，雲林縣41.67居次，新竹市40.74居第三；若看扶養結構，僅新竹市、新竹縣、桃園市、台中市及連江縣等5縣市，其扶幼比高於扶老比，其餘縣市則呈相反現象。