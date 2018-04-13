長照新政民眾無感 柯P：還在摸索

2018-04-13 17:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲任內取消發放重陽敬老金，改推「石頭湯計畫」等老人福利政策，卻引來地方民代不滿，台北市議員謝維洲今天就批評，柯市府的石頭湯計畫，做民調發現有9成民眾不知情。柯文哲下午回應此事，坦承石頭湯還在試辦階段，並稱「最有效的老人照護系統，到現在為止都還在摸索。」

柯文哲表示，整個台北市的老人福利，還是要有系統、有計畫，其實花錢（指敬老金）對政府來講是最簡單的，不用大腦，但長期以來是不好的，所以建立系統還是比較重要。