解放軍將在泉州灣實彈演習 中官媒嗆：針對賴清德

解放軍將在本月18日上午9點至19日凌晨0點，於台灣海峽北部、泉州灣一帶進行「實彈射擊軍事訓練」。（圖擷自GoogleMap）

2018-04-13 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建海事局資訊昨發布快訊指出，解放軍將在本月18日上午9點至19日凌晨0點，於台灣海峽北部、泉州灣一帶進行「實彈射擊軍事訓練」，時機敏感引發關注，有中國官媒嗆，此舉是針對行政院長賴清德而來。

中國官媒《環球網》今刊登一篇社評指出，這次實彈演習是對近期「台獨」活動猖獗發出的警告，社評聲稱，我國行政院長賴清德公開宣揚自己是「台獨工作者」，觸碰中國底線，而在台海的實彈射擊演習就是回應，還揚言如果賴清德等人繼續發表台獨言論，將會有進一步的反制措施。

中國解放軍上一次在台灣海峽進行實彈射擊演練，為2015年9月，我國當時正進行漢光31號演習，解放軍砲兵在金門南部海域進行火砲實彈射擊，引發各界關注，同年7月，解放軍海警船也在金門西南方進行火砲實彈射擊。

總統蔡英文今天首度登上海軍基隆艦視導三軍「戰備抽測」操演，有媒體問及，共軍將在泉州灣附近實施實彈射擊一事，蔡英文表示，中國軍方相關訊息在昨日露出後，國防部已在第一時間說明，這是項例行性演習，國軍都全面掌控，也做了相關準備，她對國軍非常有信心，也不影響她日後出訪友邦的行程。