台灣世代智庫民調：蘇貞昌支持度微勝侯友宜

台灣世代智庫公布「新北市長選情民意調查」結果，顯示蘇貞昌與侯友宜的選情僅差距0.9百分點，呈現五五波的態勢。並邀請立委劉櫂豪（左起）、莊瑞雄及律師譚耀南針對各項民調結果進行剖析。（記者劉信德攝）

2018-04-12 10:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨選對會已建請中執會徵召前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長，蔡英文總統今早也親自勸進蘇出戰。根據最新民調顯示，蘇貞昌以42.6%的支持度，微勝國民黨被提名人侯友宜的41.7%。

台灣世代智庫今公布民進黨確定徵召蘇貞昌後的首份新北市長選情民調。由於蘇貞昌曾表明，絕不第三次參選新北市長，對於民進黨徵召蘇貞昌第三度參選，有過半的56.1%受訪者認為適當，僅32.5%認為不適當。進一步比對政黨傾向，無論民進黨、時代力量及中立認同者，認為適當的比例都較高，僅國民黨與親民黨認同民眾認為不適當的比例較高。

對於蘇貞昌與侯友宜的支持度，蘇以42.6%略贏侯的41.7%。進一步比對政黨傾向，蘇在民進黨、時代力量認同者的支持度較高，侯在國民黨、親民黨及中立認同者的支持度較高。若以年齡層區分，侯在20~29歲、40~49歲、50~59歲取得領先，蘇則在其他年齡層領先。

有高達63.1%肯定蘇貞昌在台北縣長任內的表現，僅16%不認同；其中無分政黨傾向，均肯定蘇的任內表現，即便是國民黨支持者，認同蘇表現的比例也高達45.7%，高於不認同的34.5%。

對於新北市長朱立倫的任內表現，滿意度達48.3%，略高於不滿意度39.2%。進一步比對政黨傾向，國民黨、親民黨認同者對朱的滿意度較高，民進黨、時代力量認同者對朱的不滿意度較高。

就蘇貞昌與朱立倫比較，有47%認為蘇任內的表現優於朱，僅30.4%認為朱的表現優於蘇。進一步比對政黨傾向，僅國民黨、親民黨認同者認為朱的表現較好，民進黨、時代力量、中立認同者均認為蘇的表現較好。

對於蘇貞昌參選是否有助於新北市未來的建設。過半的53.2%認同蘇的參選有助新北市未來發展，僅36.4%不認同。進一步比對政黨傾向，僅國民黨認同者認為蘇不應再參選，其他包括民進黨、時代力量、親民黨、中立認同者都認為蘇的參選有助新北市。

此為台灣世代智庫委託大社會調查中心在4月10、11日對新北市民眾進行隨機電訪，完成1078份有效訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。

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台灣世代智庫今公布民調，民進黨蘇貞昌42.6%支持度，微勝國民黨被提名人侯友宜的41.7%。（記者方賓照攝）