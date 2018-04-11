拱游選宜蘭？ 游系選對會人士轟陳金德：幹話、屁話

前行政院長游錫堃曾認宜蘭縣長，傳出宜蘭縣代理縣長陳金德建議游重回宜蘭參選，今天有民進黨選對會委員怒轟根本是「幹話、屁話」！圖為前陣子游錫堃回宜蘭參與當地活動下田插秧。（記者張議晨攝）

2018-04-11 19:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會今已建議中執會徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長。不過，昨晚資深媒體人周玉蔻昨晚在臉書公布一份民調，指蘇貞昌若與國民黨新北市長參選人侯友宜對比，僅差0.1％；前行政院長游錫堃則落後14.7％。

對此，有親游系的選對會委員陳茂松高度不滿，在今中執會前的選對會會議中，質問選對會召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福是否有此份民調？林、洪二人都否認黨中央有做這份民調。

陳茂松會中質疑，周玉蔻對外宣稱是選對會拿著這份民調說服挺游錫堃人士，既然選對會召集人都否認有此民調，選對會應該要查清楚，到底是選對會的誰把這份民調洩漏給周玉蔻？

他並說，游錫堃在政壇多年從來不會與人刻意爭勝，黨內若有人「贏賭又贏話」（指裡子、面子都要），未來提名人選確定後，黨內團結恐怕會很困難

陳茂松接著抨擊，宜蘭縣代理縣長陳金德支持游錫堃「返鄉參選」的說法，根本是「幹話、屁話」，目的是為要羞辱游錫堃。

陳會中爆發，讓氣氛相當尷尬，但選對會最後仍通過決議新北市要徵召蘇貞昌。