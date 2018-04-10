上百大彎北段居民北市議會抗議 柯P抓頭直呼：這麼多人啊...

台北市長柯文哲10日前往議會做施政報告，大灣北段民眾前往陳情。（記者方賓照攝）

2018-04-10 14:56

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府去年在中山區大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」抓到1678戶違規商業宅，目前仍在裁罰階段，台北市議會今天開議，大批民眾在議員葉林傳、李芳儒、李傳中武、陳重文的帶領下前往現場抗議，現場由民意代表向台北市長柯文哲遞出陳情書，剛到議會門口的柯文哲看到現場高亢的民眾，抓頭直呼：「今天這麼多人啊！」

柯文哲一到現場，上百民眾激烈吶喊，盼柯文哲重視大彎北段爭議問題，柯文哲拿起收到的陳情書，翻了一下，並快步走入市議會，準備下午議會開議的行程。

去年3月，北市透過稅籍資料裁罰大彎北段的1678戶商業宅，引發當地居民和議員反彈，民眾認為，當初購買時並不知道屋宅為商業宅，不得做住宅使用，但北市府卻逕自裁罰，不理民眾心聲，引發眾人怒火，盼政府正視民眾怒火，不要再逃避面對問題。

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台北市長柯文哲翻了翻陳情書。（記者沈佩瑤攝）

台北市長柯文哲抓了頭，直呼好多人。（記者沈佩瑤攝）

台北市長柯文哲10日前往議會做施政報告，大灣北段民眾前往陳情。（記者方賓照攝）

現場有上百民眾到場抗議。（記者沈佩瑤攝）