「葉俊榮」在中國大學兼職？ 藍營要求政院全面清查

2018-04-10 10:13

〔記者林良昇／台北報導〕「葉俊榮」在中國大學兼職？國民黨立委今表示，中國的浙江大學光華法學院有位兼職教授也叫「葉俊榮」，其學經歷與內政部長葉俊榮類似，藍委質疑，教育部以台大教授管中閔疑在對岸大學兼職，遲不發給其台大校長聘任證書，應以同樣標準清查各部會首長。

立法院國民黨團今召開記者會，黨團書記長李彥秀表示，大學自主是民主社會通則，民進黨政府用洪荒之力「卡管」，還成立跨部會小組，令人嘆為觀止，已構成公務人員怠忽職守，國民黨立委今將前往監察院告發教育部官員瀆職。

李彥秀也指出，浙江大學光華法學院網站中，也有一位兼職教授叫「葉俊榮」 ，其學經歷跟內政部長葉俊榮雷同，李質疑，政府相關部會要不要也成立跨部會小組調查？內政部也應交代清楚。

國民黨立委費鴻泰批評，教育部長潘文忠無恥無下限，教育部不應整天做這種無恥的事情，不要把無能變成台大的無助，台大畢業的校友們應該站出來告訴教育部把黑手拿開，行政院也不應把黑手伸進去。

國民黨立委賴士葆質疑，潘文忠是依據哪條法律進行跨部會小組的調查？他提醒潘，教育部功能等同於中選會，在大學選出校長後，依法頒發聘書，至於當選人有無其他官司等會導致當選無效，事後，法律也可以追究。

國民黨立委蔣乃辛說，台大校長遴選至今超過3個月，教育部3個多月還查不出來？如果有爭議的話，早馬上撤銷校長人選，為什麼不敢？還說要成立跨部會小組調查，代表管案是由上而下的政治事件，政府就是要「卡管」。

蔣乃辛表示，中央部會各首長有可能在中國兼職，行政院應全面清查，而清查時，官員應全面停職比照管中閔，等到查明清楚後，有問題撤職，沒問題再復職。

相關影音