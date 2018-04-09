民進黨禮讓柯文哲？ 陳菊：若黨需要意見願意表達

2018-04-09 17:00

〔記者鍾泓良／台北報導〕高雄市長陳菊昨天確定將接任總統府秘書長，而外傳將會操盤年底選戰，對新北市及台北市有所安排。台北市長柯文哲今天受訪指陳菊沒有在民進黨中央選對會裡。陳菊今天北上，力挺新系子弟兵台北市議員周威佑，她受訪表示，民進黨選對會將會有適切安排。

至於是否會給黨建議？她說，「如果民進黨在這個部分需要我的意見，我想我會表達我的意見。」

而是否將會支持有意代表民進黨參選台北市長的立委姚文智，陳菊說：「謝謝，我支持民進黨，謝謝。」