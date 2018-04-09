彰縣府追加4.67億工程款預算 議員質疑綁樁

2018-04-09 16:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今開臨時會，審查縣府今年度總預算第一次追加減預算案，追加歲入預算5億元、歲出預算5億元，雖未擴增歲入歲出差短及債務的舉借金額，不過，歲出5億元預算超過9成都是地方小型工程款和道路橋樑工程款，有議員質疑選舉綁樁之嫌，年底就要選舉了，時機點太敏感。

對此，工務處長林漢斌否認與選舉有關，他說，追加預算肇因於一部分工程去年預算未編足，今年再追加；另一部分是中央多給地方稅收預算，縣府善用稅收收入，把經費需完全來自地方自編預算的工務工程建設完成，跟選舉一點關係都沒有。

縣府財政處副處長楊素祝表示，第1次追加減預算後，歲入預算403億5927萬2000元，較原預算數398億5927萬2000元約增1.25%；歲出預算數436億4877萬6000元，較原預算數431億4877萬6000元約增1.16%，其中，歲入預算追加5億元來自稅課收入。

歲出預算5億元，工務處辦理地方小型工程款2.67億元、道路橋樑工程款2億元，共計4.67億元，教育處辦理社會體育各項計畫0.1億元，社會處辦理身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助原編列預算數不足0.08億元、補助鄉鎮市公所輔導社區發展協會充實社區設備及設施修繕等0.15億元，共計0.23億元。

多位議員異口同聲質疑，追加預算的項目跟補助和村里道路水溝改善相關，這些原本就該做的，在距離選舉日近，今年一口氣冒出這麼多工程，給外界太多想像空間。

對此，林漢斌表示，追加預算中有些是配合第三河川局烏溪堤岸道路改善，或是配合生活圈道路電纜地下化工程，還有危檢橋樑改善和修建，中央今年稅收有多給彰化縣，有收入挹注縣庫，才針對較緊迫性進行工程改善。