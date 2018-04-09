離婚可請求分配年金 藍委：恐釀公務員離婚潮

2018-04-09 12:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕公教人員退休撫卹新制中納入離婚配偶請求分配退休金的權利，國民黨立委吳志揚今天在立法院司法法制委員會質詢時表示，此恐引爆7月1日前的公務員離婚潮，7月1日後則有不敢結婚潮。考試院秘書長李繼玄則說，新的退撫法保障公務員配偶應有的權益，其貢獻不可否認，考試院會做好宣導。

公教人員退休資遣撫卹法施行細則將於今年7月1日上路，根據考試院規劃，離婚配偶退休金請求權以婚姻關係存續2年以上為限；得請求分配退休金的範圍，只以婚姻關係與公職年資重疊部分所占1/2為分配比率，而且只能以一次給與為限，不能請領年金。所以不是全部退休金都必須被拿來分配。離婚配偶退休金請求權是以7月1日年改新制上路以後離婚者才能適用；新法施行前已經離婚者均不追溯適用。

離婚配偶退休金請求權主要以「沒有工作的配偶」為對象；若是有工作且自身享有退休金者，則採「互惠原則」，必須其適用的退休法律，也訂有同等退休金分配規定，才可參與請求。因此，目前只有公、教及政務人員得以相互請求分配退休金；若公、教及政務人員的離婚配偶是軍人或勞工，目前因其退休法律尚未完成同等規定之立法，即不適用此項規定。

吳志揚表示，退撫新制納入離婚的配偶可分退休金是個理想的概念，但網路輿論質疑此法恐引爆7月1日前的公務員離婚潮，7月1日後則有不敢結婚潮，是否可能會影響民法親屬編中「剩餘財產請求權」的安定性，再婚的公務員也恐有前後任配偶爭產的疑慮。

考試院秘書長李繼玄答詢時則說，新的退撫法保障公務員配偶應有的權益，其貢獻不可否認，但網路上的觀點見仁見智。吳志揚追問，法律不溯及既往，但新退撫制度是以離婚為時點還是退休為時點？他要求，考試院應把相關問題釐清清楚，也要做出Q&A，針對離婚、再婚、單身的公務員可能碰到的狀況進行宣導，才不會引發公務員恐慌。