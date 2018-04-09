韓國瑜參選高雄市長 發表「賣菜郎的真情告白」

2018-04-09 11:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天正式宣布參選高雄市長，發表「賣菜郎的真情告白」，他並自比上市公司總經理，未來將全力衝經濟，再也不要泛政治化。

韓國瑜今天稍早把戶籍遷到高雄市林園區，上午10點半，數百名支持者擠爆國民黨高雄市黨部，韓國瑜在雲林縣立委張麗善、全國公務人員協會理事長李來希、及2、30位高雄市議員及擬參選人陪伴下到場，展現團結氣勢。

韓國瑜現場發表參選的真情告白，他說，生命是一趟奇妙的旅程，他本賣菜郎，原本以為台北農產公司總經理的任期結束，就準備退休了，做夢也沒想到，因緣際會居然來到高雄市服務，高雄鄉親也沒想到，有一天他們會迎來一個又老、又醜、又窮、又禿頭的國民黨主委。

韓國瑜說，上任7個月來，他握了好多、好多鄉親的手，他們的手心傳遞給國瑜好多的溫暖、好多的熱情，他們的眼神還流露出殷切的期盼，希望國瑜能夠帶給他們一個經濟蓬勃發展、有活力的高雄市。

他強調，高雄市得天獨厚，有山、有水、有空港、有海港，還有一群可以征服全世界的勤奮民眾，高雄市早就應該發展為全台首富。但是民進黨執政20年，卻帶領錯發展方向，他們只是在拚政治，不是在拚經濟，他們說「愛台灣」、「愛高雄」，事實上，他們只愛自己。

韓國瑜指出，政治應該交給台北去吵、去鬧，南台灣以高雄市為核心，就是要專心拚經濟。大量出走的南台灣年輕人也想回鄉工作，守護自己的父母，家鄉的年邁父母更是隨時擔心遠方遊子每天是否吃得飽、穿得暖，高雄市只有把經濟發展起來，才能夠幫助年輕人找到一條回家的路。

韓國瑜說，高雄鄉親的溫暖、熱情，已經完全融化了他，也深深感動了他。「問世間情是何物，直教生死相許」，他已經領悟了，很多時候，「情」也是一份責任，必須化感動為行動，勇敢承擔，跟鄉親一起打拚高雄市的經濟。國民黨即將進行市長的黨內初選，也要懇請大家繼續愛護、支持，謝謝大家。

張麗善則呼籲高雄市民，支持韓國瑜這位重情義的雲林女婿。

韓國瑜受訪時強調，他未來將以上市公司總經理的方式治理高雄市，議長就是董事長，股東就是全體高雄市民，未來將全力衝經濟，再也不要泛政治化。

由於國民黨高雄市長之爭，立委陳宜民已率先表態，韓國瑜表示若要進行民調，他就會開始請假。