柯Ｐ嗆聲：2018要選的全部公布選舉帳目

2018-04-07 16:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲槓上名嘴，今下午出席國家實驗研究院「失敗者年會」，對年輕人進行30分鐘演講，不僅在牆上分享對失敗看法是「視若無睹」，還強調自己「不買名嘴」，更酸名嘴「你們繼續罵吧！我還是不付的。」對於近日媒體討論其2014年選舉帳目，柯再引戰，「要選的大家攏來公布，看你多會選。」

柯文哲提到2014年市長選舉以「獨木舟」打贏國民黨對手連勝文的「大連艦隊」；為什麼年輕人傾巢而出投票？柯說，是要讓年輕人相信選舉文化改變，例如不插旗，「我們不買廣告，不買新聞、不買媒體老闆。更重要不買名嘴，你們繼續罵吧！我還是不付的。」

柯文哲話鋒一轉說，「最近喔！媒體又再炒什麼選舉帳戶，我在這裡鄭重呼籲，2018年有膽的吼！我們選舉全部公開選舉帳目，要選的大家攏來公布，看你多會選，比照辦理啊！今天每個人在講說柯文哲選舉帳目怎樣，那比照啊！全部公布選舉帳目。」

柯文哲還提到，世大運結束後，突然所有媒體、節目每天在打柯文哲，晚上10點回家，拿出選台器，「從49台看到56台，看到一半連我都開始懷疑我是共產黨、是中國派來台灣潛伏的」，可是隔天7點半還是主持晨報；因為有強大信仰、意志力，相信自己該相信的，不管外面怎麼打，核心價值不會動。

演講即將結束時，柯文哲又說，現在每天早上坐公車上班，起初所有名嘴都在笑、啊不可能啦、不要怕啦！做1個月就好，「你們放心好了！我當過17年台大醫院外科加護病房主任，坐公車上班哪有什麼稀罕？」

柯文哲說，現在週一至週五每天7點半準時市長室開會，起初外界也說「啊！這撐不到1個月」，「我跟你講，台大教授20年，每天7點半開會，對我來講是小事；我當市長超過3年，只有那1次遲到，因為跟證嚴法師吃飯吃太久，只有那一次，我到現在沒有遲到過。」引起台下年輕人大笑。