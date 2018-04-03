嘉義縣市觀光補助沒份？交通部：需進一步評估

2018-04-03 23:42

〔記者王善嬿、蕭玗欣／嘉義─台北報導〕為刺激南台灣觀光旅遊，交通部規劃5月下旬針對南高屏澎推出住宿補貼方案，不過引來沒被補助的嘉義縣市抗議中央政府大小眼。觀光局表示，短期補助只是救急，這次沒被點到名的縣市不代表就沒有，但中央資源有限，是否要另補助其他縣市還需進一步評估。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，去年墾丁傳出觀光雪崩消息後，觀光局就針對墾丁、屏東觀光旅遊產業研擬補助方案，而直到今年第一季南台灣遊客數、住宿情況仍不理想，因此決定針對南部四縣市推出區域性優惠方案；團客方面，將以旅行社為補助對象，自由行傾向業者須自行提出優惠，政府才會提供部分補助。

張錫聰說，沒被點到的縣市有話要講這很正常，如果地方縣市認為有需要救急，觀光局也會進一步評估，但政府資源有限，經費補助只是「藥引」，重點還是地方業者營造地方特色和好的旅遊品質，才能真正吸引旅客。

他說，也會協助地方進行中長程的基礎相關建設，透過管理處協助地方行銷、推動友善旅遊環境，如銀髮族及無障礙旅遊，

嘉義市長涂醒哲表示，105年中客入住嘉市人數71萬4千8百餘人，106年銳減為42萬6千7百餘人，減少將近29萬人，如果以中客減少造成的觀光慘況，嘉義市首當其衝，但嘉義縣市推出山海戀遊程，以台南、高雄機場「南進南出」，接待港澳媒體進行踩線行程，嘉義市更應受補助。

嘉義縣長張花冠傍晚也表示對交通部「痛心」，嘉義位於中南部根本是「中南不」；嘉縣透過輔導旅宿業者、強化服務品質，提高觀光接待能量，去年獲交通部觀光局肯定，是模範生，好學生，更應該受到鼓勵，不是被中央機關邊陲化，希望交通部能認真把嘉義縣納入這次的補助範圍內。