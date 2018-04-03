中國銀行招募台灣人 陸委會：擔任黨務工作就違法

2018-04-03 21:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國銀行近日傳出將招收在中國的台灣應屆畢業生，陸委會今天晚間說明，「中國銀行」為中國大陸國有資本控股公司，為其國務院所屬事業單位，應屬兩岸條例第33條第2項公告禁止的黨政軍機構，不過，若國人擔任「基層行員」、「基層業務員」等，因僅屬一般性事務，不涉及妨害我國家安全及利益，應不違反兩岸條例。

陸委會解釋，中國大陸國務院設立「中國投資有限責任公司」為其國家主權基金，並在其下設立「中央滙金投資有限責任公司」為其子公司，「中央滙金投資有限責任公司」又持有「中國銀行」64%以上股份。透過股權結構清楚顯示，中國大陸國務院實際上對「中國銀行」具有完整控制力。

陸委會指出，國人在「中國銀行」任職，是否違反兩岸條例規定，仍須視其所擔任職務是否涉及危害國家安全及利益而論。倘國人於該行所擔任者，為該行章程第6條所稱的「黨務工作人員」等職務，即應認構成違法；相反地，倘國人擔任「基層行員」、「基層業務員」等，因僅屬一般性事務，不涉及妨害我國家安全及利益，應不違法。

陸委會說，近十餘年來，中國大陸各級組織結構迭有調整，兩岸交流情勢不斷改變，禁止公告例示的中國大陸黨政軍機關（構），自應審時度勢，以切合實務需求，陸委會也將會同各主管機關持續檢討研議。

陸委會指出，國人赴中國大陸就業，若不涉及違法，政府絕對尊重人民工作及就業選擇權利。惟中國大陸長期以零和思維對台打壓，迄今亦不放棄武力犯台，國人擔任黨政軍機關（構）職務，影響台灣利益甚鉅，政府不能不謹慎把關。陸委會也呼籲國人，赴陸就業仍應留意遵守兩岸條例規定，避免擔任可能危害我國家安全或利益職務。