水里鄉長選戰 前秘書對戰昔日老闆

2018-04-03 22:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕年底就是五合一選舉，南投縣水里鄉長選戰，民進黨由現任鄉長陳癸佑競選連任，國民黨南投縣黨部礙於部分鄉鎮市人選未敲定，尚未公布，但現任水里戶政事務所主任陳中明已確定將披上國民黨戰袍應戰，他在陳癸佑初任鄉長時曾擔任水里鄉公所秘書，也讓此次水里鄉長選舉，將上演前秘書對戰昔日老闆的戲碼。

外界認為現任水里鄉長陳癸佑作風略為保守，且上任不久就因砂石疏濬回饋金問題與南投縣長林明溱對槓，造成與縣府關係緊張，而陳中明的出線，則是訴求其務實與穩健的行政風格，要以其曾任台電總務課長、水里鄉代會秘書、公所秘書，以及現任戶政事務所主任的行政經歷為民服務。

對於昔日部屬要一同競爭鄉長，陳癸佑展現風度表示，樂見選戰是場君子之爭，至於外界所謂保守，其實並不然，因他重視的是建設成果，而不是選舉大開空頭支票，待政策完成後，再端出政績給鄉民檢視，例如水里火車站的站區拉皮，水里溪水岸自行車道，串聯車埕、水里市區，以及永興景點，以及前瞻計畫的水環境景點等，都是具體的代表。

陳中明則自許是水里的志工，他說回到水里已40多年，在代表會、公所、戶政事務所都有完整的行政歷練，鄉民對於現任者多表行事保守，他則希望以有感建設，讓民眾看見水里發展，並主張穩健施政促進政通人和，唯有如此才是鄉民之福。