台南市言論自由日 葉菊蘭透露賴清德暖男小故事

2018-04-03 16:55

［記者劉婉君／台南報導］紀念鄭南榕爭取百分之百言論自由的事蹟，傳承與深化台灣民主自由的價值，4月7日為「台南市言論自由日」，7、8日兩天下午5點至晚上9點，台南市政府將在水萍塭公園舉辦演唱會，金曲歌王謝銘祐、金曲樂團滅火器、創作歌手謝和弦等人將一同唱出「我主張」。今天記者會上，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭還透露一段行政院長賴清德的「暖男」故事。

台南市政府研考會表示，「我主張」是鄭南榕的名言，今年的言論自由日活動邀請國內外獲獎無數的《野潮》導演呂柏勳，擔綱執導宣傳短片，「我主張」演唱會的陣容強大，除了謝銘祐、滅火器、謝和弦，也邀請在地饒舌創作歌手阿雞、榮登亞太最大金屬音樂祭的金音樂團血肉果汁機，及台語搖滾樂團孩子王、夕陽武士、獨立樂團DSPS等，以各自獨特的風格，無所畏懼詮釋出對於生活的思想與主張。

葉菊蘭表示，每年4月7日到台南舉辦這樣的活動非常具有標記意義，她更透露行政院長賴清德在6年前的一段「暖男」故事，當時擔任台南市長的賴清德，曾安慰她「沒有南榕廣場沒關係，我們來弄一個南榕大道。」並協同許多縣市倡議言論自由日，讓她每次到台南都會想起這股溫暖。

台南市政府於2012年宣布將鄭南榕殉難的4月7日訂為「台南市言論自由日」，2014年並將市府前東哲街、西科街命名為「南榕大道」。