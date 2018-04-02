新任通資次長劉峯瑜上任 參謀總長勉強化資通電戰力

李喜明主持通次室次長任職布達，劉峯瑜履任新職。（圖由軍聞社提供）

2018-04-02 14:45

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部參謀總長李喜明上將今日主持通信電子資訊參謀次長劉峯瑜少將任職布達典禮，期勉通次室全體同仁在新任次長領導下，能夠集思廣益，以創新思維，結合民間將網路與電子相關作為進行整合，完備國家整體資電防護。

根據軍聞社報導，這項典禮今在國防部博愛營區舉行，新任次長劉峯瑜少將在李總長布達命令、監誓後，正式履任新職。

李總長表示，新任次長劉峯瑜少將學、經歷非常完整，歷任空軍戰管聯隊聯隊長、國防部通次室通資電發展規劃處處長等職，以往在推動各項工作都能夠克盡職責、主動積極，圓滿達成任務，期望能在既有的基礎上，為國軍塑造堅實的資通電戰力。

軍聞社報導指出，「電子戰是未來發展趨勢，通次室同仁們任重道遠。」李總長指出，通次室的任務包含通信、資訊、電子等項目，在資訊科技發展與應用日益普及，網路與資訊安全風險不斷增高下，如何持續提升國軍資安防護機制，強化資通電戰力，並協助建構完善的國家網路與電磁安全聯防機制，確保作戰指管及資訊基礎設施安全，提升戰力保存成效，增進聯合反制及防衛戰力，是通次室當前的重要課題；期望通次室全體同仁，未來能夠在新任劉次長的領導下，發揮群策群力、精益求精的精神，配合三軍作戰需求，建置強韌牢固的防衛網，成為國防安全與建軍備戰的有力後盾。