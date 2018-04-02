12議員選將組「藍色新力量」 侯友宜連線站台

2018-04-02 11:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新北市長初選，明天開始進行全民調，前台北縣長周錫瑋稱他是最強「母雞」，新北市前副市長侯友宜不落人後，今早為12名首度參選的議員參選人組成「藍色新力量」站台，與周互別苗頭；侯則說，他沒有當母雞的想法，但他說，讓年輕世代候選人有機會，才能改變國民黨的生態。

國民黨新北市長初選，4月3日至5日進行全民調，周錫瑋與侯友宜競爭激烈，周錫瑋日前才與國民黨立委羅明才、林德福同台、掃街，並稱自己是最強母雞，侯友宜今早則至立法院，與12名首次參選的議員參選人組成的「藍色新力量」連線同台，展現成為「母雞」的企圖心。

12議員參選人包含台北的林冠勳、游淑慧；新北的馬見、胡文琦、唐慧琳、葉元之、江怡臻；台中李允中；南投游顥；嘉市藍力凱；高雄孫健萍；台東姜駿傑，12名參選人中包含國民黨副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、前國民黨主席洪秀柱等人的嫡系人馬，引起「郝、朱、洪」聯手挺侯的聯想。

侯友宜受訪時表示，他沒有身為「母雞」的想法，他是鼓勵年輕人勇敢站出來參選，因為這些年輕人都是第一次，跟他的心情一樣，希望新人有機會，改變國民黨裡面的生態。

侯友宜則說，他只有一個念頭，希望國民黨年輕人要勇敢站出來參選，給他們有機會出頭天 ，國家社會犧牲奉獻，接下來都是年輕候選人要電話民調，希望能讓他們民調高一點，有機會代表國民黨參選。

已在國民黨桃園市長初選勝出的國民黨立委陳學聖也到場表達支持，他說，國民黨虧欠年輕人很多，少了給他們表現的機會 ；他也送上「菜頭」，助侯友宜等人能初選過關。