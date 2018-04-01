超囂張！我空軍警告離開空域 共機竟嗆「執行訓練」

上週常有我國空軍在恆春半島掠空。示意圖。（許耿睿提供）

2018-04-01 00:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國近期又開始展開軍機編隊遠海飛行訓練，陸續在北部飛越宮古海峽，也在南部飛越巴士海峽，民眾也在恆春半島上空發現國軍戰機掠空，當地資深軍事迷透露，上月27日共軍機遭國軍警告「進入防空識別區」時遭9度驅離，竟直嗆「這裡是中國空軍，正在執行訓練。」行徑相當囂張。

「中國空軍真的非常囂張！」恆春資深軍事迷許耿睿說，27日早上8時許，先有第一批中國空軍侵入我國「防空識別區」，我國空軍立刻廣播要對方注意，強調對方「已進入我中華民國防空識別區」，要求對方轉向飛離，但未獲對方回應。

緊接著約莫4小時內，至少有3批中共戰機經過在恆春西南方空域，我國空軍單位持續進行9次廣播，陸續有民眾聽到戰機掠空的巨大聲響，其中第4次廣播時，軍方分別針對高度13000公尺以及8300公尺的中共軍機警告。

許耿睿表示，第4次廣播時，中國空軍突然打破沉默，大方的回嗆我國空軍廣播「這裡是中國空軍，正在執行訓練」，仍舊繼續在我國「防空識別區」周邊飛航，囂張行徑讓許多軍事迷相當氣憤，也擔心兩岸空戰一觸即發。

27日的共機侵入「防空識別區」訓練雖是第一次曝光，但軍方應早有準備；根據日前國防部的訊息發布，24、25日間，中國解放軍除了分別派出軍機從台灣南北兩端空域，編隊飛行到西太平洋演訓，近日也派出Su-35及轟6等多型、多架軍機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航；軍方都有派遣軍機和軍艦嚴密監控偵測、應變處理，確保空域與海疆安全。