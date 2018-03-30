獎勵生育 鍾佳濱建議多胎享加分優待

2018-03-30 13:50

〔記者曾韋禎／台北報導〕少子化是國安危機。為獎勵生育，民進黨立委鍾佳濱建議，不妨給生第三胎以上的家庭加分優待，才能提高已生育父母多生的誘因。

鍾佳濱今在施政總質詢指出，理想的生育率2.1，但台灣的生育率已經降到1.17。他說，台灣上次獎勵生育是在日治時期，政府已金牌獎勵民眾多生產。過去多生1個小孩就是多1個勞動力，12歲就開始務農，現在因為高等教育的普及化，小孩反而是甜蜜的負擔。他問行政院長賴清德，要負擔小孩到多大？賴揆答覆，大概是研究所畢業。

鍾佳濱說，對於現在的父母而言，兒女費用最高的不是托育、養育，而是高等教育。例如給退伍軍人入學加分，是基於回饋與補償；現在若能給多胎家庭升學優待，讓他們更有考上國立大學的機會，幾乎所有已有生育的父母，都願意多生。

他表示，給擁有第三胎以上的家庭入學加分優待，因為他們對國家有貢獻，相對每個子女分配到的教育資源也少，合乎回饋與補償兩大原則。況且，入學可以加分，出社會要考取任何證照就要各憑本事了。

他認為，這是不用花政府一毛錢就會有效的政策；若要實施，還應以非六都縣市優先，兼顧城鄉差距。

賴揆同意，這確實是有誘因，但還需要再研究，確實應考量公平性的問題。

立法院長蘇嘉全戲稱，他有9個兄弟姊妹，若能加分，分數就多了。