前助理車禍半殘沒理賠 林世賢稱是志工惹怒家屬

2018-03-29 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕下屆彰化市長寶座競爭激烈，民進黨目前由縣議員林世賢出馬參選，不過，近日傳出有劉姓男子在擔任其助理期間發生車禍，卻因林未替他保勞健保，導致無法獲得職災理賠，劉男也提供一段錄音給周刊，是劉父曾與林世賢討論賠償問題，當時林世賢表示車禍後就無法投保，但劉父質疑，劉男都已經上班一段時間，為何都沒幫他投保。

據《鏡周刊》報導，劉育宗是在林世賢於2013年參選彰化縣議員期間，加入林的服務團隊，卻因工時過長、體力不支，在上班途中發生車禍，導致顱骨碎裂，而讓劉男更難接受的是，由於林世賢並未替他保勞健保，導致他無法取得應有的職災賠償。

林世賢對此澄清，指該案經勞資糾紛協調，雙方被判定為無雇傭關係，因為劉男只是一名志工，若有勞務行為勞保局早就開罰了。林世賢也指出，當時的情況也不可能請專職人員，辦公室人員都是志工行為。

不過，劉育宗提供一段錄音，內容為劉父曾與林世賢討論賠償問題，當時林世賢說有透過朋友向保險公司及勞保局詢問，得到的回答都是發生車禍就不能投保，劉父則追問林世賢，「育宗在你那上班幾天？」林世賢當時回應4天，讓劉父憤怒回應，指都已經上班這麼多天了，卻沒替他投保。當時林世賢回應稱，因為他們不屬於機構，5人以下也無法投保，但會另尋方法賠償劉育宗。

劉育宗則指出，當時他已在林世賢辦公室上班10來天，並非林所說的4天而已。劉育宗也說，林世賢在臉書上PO出的勞資爭議調解紀錄，調解結果並不成立，質疑無雇傭關係之說從何而來？希望林世賢能好好處理這起勞資糾紛。

據了解，林世賢PO在臉書的調解紀錄中，資方雖然主張雙方非勞雇關係，但調解結果確實是不成立，原因則註記了「勞雇關係及薪資標準尚難以釐清」。