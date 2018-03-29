永續城市論壇 林佳龍分享台中循環經濟創新案例

2018-03-29 17:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018永續城市論壇今天登場，台中市長林佳龍應邀發表專演講。他表示，台中落實循環經濟有很多創新作法，包括打造全台掩埋場最大的太陽能廠，全國首創以綠能回饋做公益；打造全國最大的生質能源廠，更將結合花博，對外展示台中推動循環經濟與新農業的理念與成果。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心等單位舉辦的「永續城市論壇」，邀請林佳龍等國內外代表，分別就「台中市循環經濟推動作法」、「高科技業循環經濟模式」、「電力業循環經濟模式」、「生質塑膠循環經濟商業模式」等議題發表看法。

林佳龍分別從循環經濟發展趨勢、發展概念、中央推動循環經濟政策、台中市推動作法等面向分享，他表示，循環經濟重點概念在於從過去的原料、製造、使用到丟棄的產業經濟模式，透過重新設計產品和商業模式，提高資源使用效率、消除廢棄物，甚至達到完全的循環，也就是所有的廢棄物都能夠成為原物料再次被利用。

他以台中為案例分享，市府利用復育完成的文山一、二期掩埋場，約4.8公頃的復育公園規畫出「文山綠光計畫」。完工後將開創出3個全國第一，包括全國首創以綠能回饋做公益、全國最多的太陽光電板發電量，以及開創全台掩埋場最大的減碳量。

未來，市府也將規劃沼氣發電設施，以畜禽排泄物、殘體分解所產生的沼氣導入發電機組產生電能；另外，可在畜禽舍屋頂上裝設太陽光電模組板，將太陽光能轉換成電能，創造綠電經濟。

在連結國際方面，市府汲取荷蘭經驗，預計8月底啟動「外埔綠能生態園區」，為全國最大的「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術的生質能源廠。預計年發電量200萬度，年減碳排量6144公噸。它位在台中花博外埔園區旁，這會提供一個循環經濟跟新農業很好的模式。