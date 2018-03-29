怨柯市府如「雞兔同籠」簡余晏爆柯P曾拒辦史明記者會

簡余晏形容市府團隊就像是「雞兔同籠」，自己政治路線、理念與柯文哲不盡相同，如當年她原本考量到獨派大老史明對台灣貢獻，想要舉辦紀錄片記者會，卻被柯文哲打回票。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2018-03-29 09:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕前台北市觀傳局長簡余晏今天上電台節目「蔻蔻早餐」接受專訪，節目主持人周玉蔻詢問簡為什麼要跟市長柯文哲突然請辭，簡表示自己並非「棄職潛逃」，強調不愉快不是一天、兩天，而是長期路線上不同。她說，自己其實在去年世大運結束後，就原本想跟前市府秘書長蘇麗瓊一樣辭去，後來跨年時的「牛仔褲」事件便成為導火線，最後決定在議會通過觀傳局預算當天，完成自己工作就請辭。

簡余晏形容市府團隊就像是「雞兔同籠」，自己政治路線、理念與柯文哲不盡相同，如當年她原本考量到獨派大老史明對台灣貢獻，想要舉辦紀錄片記者會，卻被柯文哲打回票。

周玉蔻追問簡，柯文哲路線是否親中，簡則說自己不清楚他的路線，但確實與本土派不接近。

簡余晏也提到大巨蛋上，雖然不是她的業務範圍，但自己曾經也是廉政委員會成員。她認為，如果當初直接告遠雄宣布停工，此刻可能已經變成公園，但最後卻變成工務體系成為決策者，但現在大巨蛋已朝向復工，跟當初五大案的決策不一樣，提醒市府團隊應注意工務體系對於非國民黨體系的反撲。

周玉蔻問，外界質疑簡余晏從競選團隊加入，又在市府當了3年觀傳局長，如果發現理念不合為何不走人。簡說，自己也是政治人物，很能體會是否該逾恆時勢，但其實除了觀光政策外，自己沒有話語權，直說市長有自己的11樓決策圈（11樓為市長室樓層），讓周玉蔻在旁補「她的決策圈就是蔡璧如阿！」