原運團體也被查！馬躍．比吼：首都不能抗爭 難道要去山上

台北市建管處今天也查報長期於捷運台大醫院一號出口爭取原住民傳統領域的原住民團體，原運人士馬躍．比吼（Mayaw Biho）說，社會就是需要抗爭才會進步，「如果首都不能抗爭，難道我們要去山上抗爭嗎？」（台北市建管處提供）

2018-03-28 18:51

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上週下令拆除立法院外公投護台灣聯盟帳篷，前天也發公文給爭取軍人權益的「八百壯士」，要求限期改善，否則拆除。柯P昨天公布4大原則，聲稱要終止政治路霸，處理長期占用公共空間的陳抗團體。建管處今天（28日）查報長期於捷運台大醫院一號出口爭取原住民傳統領域的原住民團體，原運人士馬躍．比吼（Mayaw Biho）說，社會就是需要抗爭才會進步，「如果首都不能抗爭，難道我們要去山上抗爭嗎？」

馬躍．比吼說，他們在捷運入口近9個月，從未申請路權或集會遊行，過去在凱達格蘭大道抗議時也從未申請，但他們都沒有影響到路人，質疑如今市府來查，到底是市長柯文哲，還是總統蔡英文的想法？

他也說，柯文哲自己是228受難者家屬，原住民同樣也是在爭取轉型正義，如今柯市府跑來跟他們講法律，感覺就像是當年國民黨講求「依法行政」的態度，「一定要這麼難看？」

建管處則說，經查，原住民團體在台大醫院捷運站一號出口附近搭設置帳篷丶看板丶桌椅及堆置物品，非屬違章建築查報範，使用空間涵括捷運設施及公園範圍，似應適用「台北市公園管理自治條例」及「大眾捷運法」等規定，由該等主管機關依法查處。

對於長期占用捷運台大醫院站空間的原民團體，台北捷運公司只說，原民團體有沒有申請路權他們並不清楚， 因為被占用的地點不只捷運站體、還有周邊公園，所以要問工務局會比較適合。工務局公園處則回應，捷運站側花圃屬於捷運站所有，原民團體並未佔用到公園，因此並非公園處管轄。