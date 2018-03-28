會拉吳音寧一把 陳景峻：柯文哲仍有微詞

台北農產運銷公司28日召開董事會，總經理吳音寧不發一語步入會議室。（記者劉信德攝）

2018-03-28 14:43

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北農產公司今下午2點召開董事會，由於北農20天休市11天日前引發議論，北農總經理吳音寧人事案成今日攻防焦點。北市副市長陳景峻日前代表北市立場公開表示，「要給年輕人機會」，稱在董事會開會時會力保吳；不過，陳景峻會前受訪時表示，北市長柯文哲對人事案還是有微詞。

北農召開董事會，北市副市長兼北農董事長陳景峻、北市黨部主委兼北農顧問黃承國、北市市場處處長許玄謀今出席。

柯文哲昨天曾說吳音寧為農委會推派總經理，不應由北市決定去留。陳景峻在董事會開會前接受媒體訪問時表示，晨會時市長柯文哲對人事案仍有「微詞」，認為吳為農委會推派人選，農委會不該至今沒有表示，「他不曉得農委會要做什麼，他確實有點生氣」。

陳景峻表示，北農人事案確實是複雜的政治問題，也不只是領導力與危機處理能力不足的問題，處理到現在已經變成是複雜的政治問題，農委會一直將問題推給北市府；北農事一個平抑物價、產銷的平台，不要作為政治角力的場所，現希望單純化處理。

陳景峻也說自己為副市長、兼北農董事長，也有民進黨籍，如果沒有處理好，外界會質疑柯文哲要與民進黨對抗，或是北市府要聯手張家對抗中央，種種政治解讀非常複雜，希望將開會單純化，希望回歸機制檢討。

陳景峻強調，總經理也要有一些警惕，也要作危機控管與領導力的學習，今天董事會通過之後，未來9日市議會開議也會檢驗，也希望吳利用這段時間思考與檢討，呈現給社會大眾一個不一樣的北農。

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